الأمم المتحدة تدرس فتح معبر العراق أمام مساعدات سوريا

2020/06/18 | 20:23

اخبار السعودية )- يدرس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اقتراحا بإعادة فتح معبر حدودي من العراق إلى سوريا لمدة ستة أشهر للسماح بتوصيل مساعدات إنسانية من أجل مساعدة ملايين المدنيين السوريين على مواجهة وباء فيروس

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