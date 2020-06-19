2020/06/18 | 23:59

اخبار السعودية )- أفاد مراسل العربية والحدث بوقوع غارات تركية جديدة على مناطق بمحافظة دهوك شمال العراق.وكان الجيش العراقي، قد أعلن الثلاثاء، أن 18 طائرة تركية اخترقت الأجواء العراقية وصولا للشرقاط، مؤكدا أن القصف

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