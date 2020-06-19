القيادة المركزية الأميركية: لن نغادر المنطقة بسبب ضغط إيران

2020/06/19 | 06:42

اخبار السعودية )- قال قائد القيادة المركزية بالجيش الأميركي كينيث ماكنزي، في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" The Washington Post، قال إن إيران تضغط لسحب القوات الأميركية من العراق.ماكنزي كان يعلّق على استمرار الهجمات

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