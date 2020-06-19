2020/06/19 | 11:20

اخبار السعودية )- نشرت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين شمالي العراق، بضرب أهداف للمسلحين الأكراد.وأشارت الوزارة عبر "تويتر"

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