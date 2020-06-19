مسؤول عراقي: مقتل مواطن بغارة تركية على شمال البلاد

2020/06/19 | 12:22

اخبار السعودية )- أكد مسؤول عراقي، الجمعة، مقتل مدني بغارة جوية تركية في شمال البلاد.هذا ونشرت وزارة الدفاع التركية، فجر الجمعة، مقطع فيديو يرصد لحظات قيام عناصر الكوماندوز المشاركة بعملية "مخلب النمر" بمنطقة هفتانين

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