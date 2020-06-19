غارات تركيا على العراق تحصد 5 مدنيين.. إصابة 47 جنديا تركيا

2020/06/19 | 17:01

اخبار السعودية )- جدد الطيران الحربي التركي، الجمعة، استهدافه مواقع في شمال العراق، وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات التركية على شمال العراق إلى 5 مدنيين.كما نقل مراسل "العربية عن حزب العمال الكردستاني تأكيده إصابة 47 جنديا

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