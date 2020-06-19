الموقف الوبائي اليوم: 1635 إصابة جديدة ووفاة 69 حالة وشفاء 872 مصاباً

2020/06/19 | 19:21

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٦٣٥) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣٠٢

بغداد / الكرخ ١٧٧

مدينة الطب ٣٨

النجف الأشرف ٧٥

االسليمانية ١٧٣

أربيل ٤٧

دهوك ٤

كربلاء ٦٧

كركوك ٦٧

ديالى ٤٤

واسط ١٠٣

البصرة ٩٧

ميسان ١١٠

بابل ١٥٤

الديوانية ٦٤

ذي قار ٦٣

الانبار ٢٧

نينوى ٨

صلاح الدين ١٥

- الشفاء: ٨٧٢ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٤٠

بغداد الكرخ ١٩٦

مدينة الطب ٣٧

النجف ٤٣

السليمانية ٢٣

اربيل ٦٧

دهوك ٤

كربلاء ٣٨

كركوك ٩

ديالى ٢

واسط ٦٩

البصرة ٤٣

ميسان ٧٠

بابل ٤٦

ذي قار ٢٥

الديوانية ٣٣

الانبار ١١

نينوى ٦

صلاح الدين ١٠

-الوفيات ٦٩ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ١٥

بغداد الكرخ ٦

مدينة الطب ٩

النجف ٢

السليمانية ٧

كربلاء ١

كركوك ٤

ديالى ٢

واسط ٣

البصرة ٤

ميسان ١

بابل ٢

الديوانية ٧

ذي قار ٤

الانبار. ١

صلاح الدين ١

مجموع الإصابات : ٢٧٣٥٢

مجموع حالات الشفاء : ١٢٢٠٥

الراقدون الكلي: ١٤٢٢٢

الراقدون في العناية المركزة: ٢٠٠

مجموع الوفيات: ٩٢٥

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