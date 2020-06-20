سايلو سنجار يستأنف عمله لتسلم محصول الحنطة

2020/06/20 | 05:12

بغداد / شذى الجنابي / السماوة/ احمد الفرطوسي

أعلنتْ وزارة التجارة استئناف سايلو سنجار في محافظة نينوى عمله بعد انقطاع دام ست سنوات لتعرضه الى الدمار الشامل من قبل عصابات"داعش"، بينما اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية في المثنى انتهاء عمليات تسويق محصول الحنطة في المحافظة مع استمرار تسويق محصول الشعير للموسم

الشتوي .

وقال مدير المكتب الاعلامي في الوزارة في تصريح لـ "الصباح" نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المشرف على حملة التسويق في نينوى قاسم حمود منصور: انه بجهود استثنائية من الملاكات العاملة تمت تهيئة الموقع لتسلم محصول الحنطة في المساطب، والساحات الداخلية بعد توفير الكرفانات والاثاث وتصليح الميزان الجسري، وتنظيف الموقع واعادة الموظفين للموقع، مبينا انه اصبح جاهزا لتسلم الحنطة بعد موافقة الادارة العامة ولجنة التسويق.

على الصعيد نفسه بين رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في المثنى عواد عطشان الاعاجيبي لـ"الصباح" انتهاء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في المحافظة، منوها بانه كان موسما استثنائيا اذ وصلت كميات التسويق النهائية الى (70,946 ) طنا موزعة بين (63,918) طنا للدرجة الاولى و(5979) طنا للدرجة الثانية و(1047) طنا للدرجة الثالثة، مضيفا أن تسويق محصول الشعير ما زال مستمرا على الرغم من كميات الرفض الكبيرة التي تصل الى (80بالمئة) لهذا الموسم وما زلنا نأمل بتغيير تعليمات تسلم الشعير من قبل وزارة الزراعة ، اذ وصلت الكميات المسوقة الى (4349) طنا .

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