نجاح عملية ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في كربلاء

2020/06/20 | 05:12

كربلاء / علي لفتة

نجحَ فريق طبي وصحي في مستشفى النسائية والتوليد التعليمي بمحافظة كربلاء المقدسة في إجراء أول عملية ولادة قيصرية من نوعها لامرأة مصابة بفايروس كورونا.

وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم لـ"الصباح":ان فريقا طبيا وصحيا نجح بإجراء اول عملية ولادة قيصرية لمصابة بفايروس كورونا تبلغ من العمر 23 عاما تم تحويلها من ردهة العزل في مدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحسينية المقدسة من اجل اتمام عملية الولادة، حيث كانت حاملا في شهرها التاسع.

واضاف كاظم ان إدارة المستشفى هيأت جميع الإجراءات الاحترازية ووسائل الوقاية التي تحافظ على حياة وصحة الكادر المساهم بالعملية القيصرية من بدلات عزل وواقيات الوجه وماسكات

وقفازات.

وأفاد مدير الاعلام بان العملية التي استمرت لمدة ساعة تكللت بالنجاح وان المرأة انجبت ولدا وانهما في حالة صحية جيدة، حيث ترقد الان تحت الرعاية من اجل شفائها من الفايروس وعدم تأثيرها بالطفل.

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