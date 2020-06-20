2020/06/20 | 10:32

اخبار السعودية )- دعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، السبت، إلى تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد الاعتداءات التركية.وطالب نواب باللجنة الحكومة باتخاذ الإجراءات الممكنة، التي تجعل تركيا تتراجع عن هذا الخرق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا) نشر أولاً على موقع (العربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يدعو لتقديم شكوى للأمم المتحدة ضد تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربية).