البرلمان العراقي يطالب الحكومة بالتحرك لوقف الاعتداءات التركية

2020/06/20 | 18:48

اخبار السعودية )- دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور بشير خليل الحداد، اليوم السبت، الحكومة التركية بإيقاف القصف على المناطق الحدودية في إقليم كردستان العراق الذي تسبب بأضرار جسيمة في الأرواح والممتلكات، وأدى

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