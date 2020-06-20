الموقف الوبائي اليوم: 1870 إصابة جديدة ووفاة 88 حالة وشفاء 1006 مصابين

2020/06/20 | 18:54

بغداد / الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٨٧٠) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٣٣٢

بغداد / الكرخ ٣٠٩

مدينة الطب ٣٤

النجف الأشرف ٧٧

االسليمانية ١٨٥

أربيل ٤٠

دهوك.



٣

كربلاء ١٠٠

كركوك ٥٨

ديالى ٦٣

واسط ١٤٦

البصرة ١٥٢

ميسان ٦٢

بابل.



٥٤

الديوانية.



٨١

ذي قار ٤٨

الانبار.



٣٤

المثنى.



٢٦

نينوى ١٠

صلاح الدين.



٥٦

- الشفاء: ١٠٠٦ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ٢١٩

بغداد الكرخ ١٤٦

مدينة الطب.



١٢

النجف ٦٥

السليمانية.



٦١

اربيل .



٣٠

دهوك.



١١

كربلاء ٨٤

كركوك.



٥

ديالى ٢

واسط.



١٧

البصرة ١٢٠

ميسان ٧٤

بابل: ٥٣

ذي قار.



٣٠

الديوانية: ٤٣

الانبار.



١٠

المثنى.



٢١

نينوى: ٣

-الوفيات ٨٨ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٢٠

بغداد الكرخ ٨

النجف ٢

السليمانية ٦

اربيل .



١

كربلاء.



٣

كركوك.



٣

ديالى.



٥

واسط.



٢

البصرة.



٣

ميسان ٩

بابل.



٢

ذي قار ٢٠

المثنى.



٢

صلاح الدين.



٢

مجموع الأصابات : ٢٩٢٢٢

مجموع حالات الشفاء : ١٣٢١١

الراقدين الكلي: ١٤٩٩٨

الراقدين في العناية المركزة: ٢٤٧

مجموع الوفيات: ١٠١٣

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