مصدر كردي: قصف تركي كثيف على قرى شمال محافظة دهوك

2020/06/20 | 21:54

اخبار السعودية )- أفاد مصدر كردي رسمي، اليوم السبت، أن الطائرات والمدفيعية التركية تقصف وبكثافة مناطق وقرى حدودية شمال محافظة دهوك، فيما قامت القوات البرية التركية بإنشاء قواعد عسكرية جديدة شمال محافظة دهوك.يأتي ذلك

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