قصف تركي لمواقع قريبة لمخيمات نازحين شمال دهوك

2020/06/21 | 02:02

اخبار السعودية )- قصفت المقاتلات التركية مواقع في قرية "بيرسيفي " " الحدودية شمال محافظة دهوك العراقية، مستهدفة مواقع قريبة من مخيمات للنازحين الإيزيديين.وأفادت مصادر رسمية بمحافظة دهوك بإقليم كردستان عن تواصل القصف

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