إصابات تنذر بانهيار وشيك.. العراق يفرض حظرا بسبب كورونا

2020/06/21 | 07:11

اخبار السعودية )- فرضت 3 محافظات عراقية، السبت، حظرا شاملا للتجول من أجل مواجهة فيروس كورونا، إثر زيادة الإصابات.في التفاصيل، وبعد ساعات من تطبيق محافظة ذي قار حظرا شاملا للتجول لأجل غير مسمى، أعلنت محافظتا بابل

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