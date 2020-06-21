الخارجية العراقية: توسيع العلاقة مع دول الخليج أولوية

2020/06/21 | 09:15

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن من أولويات السياسة الخارجية للعراق توسيع التعاون مع دول الخليج.وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر" مساء السبت: "في اتصال هاتفي مع الأمين العام لمجلس التعاون

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