كورونا يطال كرة القدم العراقية ثانية.. وفاة الأسطورة!

2020/06/21 | 09:46

اخبار السعودية )- يبدو أن فيروس كورونا المستجد في العراق يتآمر على كرة القدم في البلاد مستهدفاً أبرز الأسماء، فبعدما فوجعت الأوساط الرياضية قبل أسابيع بوفاة لاعب المنتخب الوطني السابق ومدرب أندية الطلبة، علي هادي، إثر

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