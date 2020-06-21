أنقرة تواصل انتهاكاتها شمالا.. وبغداد تلوح بمجلس الأمن

2020/06/21 | 13:52

اخبار السعودية )- مع استمرار العملية العسكرية التركية جوّا وبرا شمال العراق، قدّمت وزارة الخارجية العراقية الأحد، مذكرة احتجاج تسلمها السفير التركي في البلاد، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، نقلا عن المتحدث

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