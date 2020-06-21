الموقف الوبائي اليوم: 1646 إصابة جديدة ووفاة 87 حالة وشفاء 724 مصاباً

2020/06/21 | 19:06

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٦٤٦) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ٢٣٦

بغداد / الكرخ ١٢٧

مدينة الطب ١٦

النجف الأشرف ٨٣

السليمانية ٢٤٥

أربيل ١٩

دهوك ٢

كربلاء ٤٤

كركوك ٤٩

ديالى ٩٥

واسط ٢٠٩

البصرة ٨٣

ميسان ١٠٦

بابل ١١

الديوانية ١١٤

ذي قار ١٦٤

الانبار ٢٨

نينوى ١١

صلاح الدين ٤

- الشفاء: ٧٢٤ حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة ١٠٧

بغداد الكرخ ٩٧

مدينة الطب ١٩

النجف ٨٠

السليمانية ٤

اربيل ٢٣

دهوك ١٢

كركوك ٩

ديالى ١

واسط ٣٢

البصرة ٢٣

ميسان ١١٦

بابل ٦٥

ذي قار ١١١

الانبار ٧

نينوى ٢

صلاح الدين ١٦

-الوفيات ٨٧ حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة ٣١

بغداد الكرخ ١٠

النجف ٢

السليمانية ٨

اربيل ١

كربلاء ٢

ديالى ١

واسط ٦

البصرة ٤

ميسان ٢

الديوانية ٤

ذي قار ١٥

صلاح الدين ١

مجموع الإصابات : ٣٠٨٦٨

مجموع حالات الشفاء : ١٣٩٣٥

الراقدون الكلي: ١٥٨٣٣

الراقدون في العناية المركزة: ٢٢٤

مجموع الوفيات: ١١٠٠

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