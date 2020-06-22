العراق ينعى أسطورة الكرة {أحمد راضي}

2020/06/22 | 05:33

بغداد/ الصباح

فُجِعت الأوساط الرياضية والاعلامية العراقية والشعبية والشارع الكروي أمس الاحد بوفاة أسطورتها وأحد رموزها الفذة النجم أحمد راضي عن عمر 56 عاما، متأثراً بإصابته بفايروس كورونا المستجد، في الوقت الذي نعت فيه الرئاسات الثلاث وحكومة الإقليم ووزارة الشباب واللجنة الأولمبية العراقية والمنظومة الدولية والقارية والاتحادات العربية أسطورة الكرة العراقية الذي تعرض إلى فشل حاد في جهازه التنفسي بعد أن أمضى عدة أيام في احد مستشفيات بغداد.



وكان احمد راضي قد ادخل الاسبوع الفائت الى المستشفى بعد اجراء الفحوصات اللازمة وتاكيد اصابته بـ{كوفيد – 19}، ولم تمهل المنية لاعبنا الدولي الخلوق الذي كان يعاني صعوبة في التنفس في ساعاته الاخيرة، للسفر الى العاصمة الاردنية عمان بعد استئجار طائرة خاصة من تركيا.



ويأتي فقدان احمد راضي بعد ايام قليلة على رحيل الكابتن علي هادي للسبب نفسه.



كما عزى رئيسا شبكة الاعلام ومجلس الامناء واعضاء المجلس الشعب العراقي بهذا الرحيل الفاجع.

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