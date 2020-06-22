مناشدات برلمانية بإلغاء الامتحانات الوزارية

2020/06/22 | 05:33

بغداد / شيماء رشيد

دعتْ لجنة التربية النيابية وزارة التربية الى اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للصف الثالث المتوسط أسوة بباقي المراحل، لا سيما أنّ الوضع الصحي العام وتفشي وباء كورونا يحولان دون إجراء الامتحانات فضلا عن الخوف على صحة طلبتنا، مستبعدة اجراء الامتحانات في الوقت الذي حددته الوزارة، كما ناشدت اللجنة رئيس الوزراء ووزير التربية إلغاء الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط.

وقال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي في حديث لـ «الصباح»: «لقد طالبنا وزارة التربية باعتماد درجة نصف السنة للثالث المتوسط درجة نجاح مثل الصف السادس الابتدائي، ولكن هيئة الرأي في وزارة التربية ارتأت أن تُجرى الامتحانات للثالث المتوسط أسوة بالسادس الاعدادي، وحددت تاريخ الامتحانات التي نعتقد أنه في ظل الاوضاع الحالية يستحيل اجراؤها».

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