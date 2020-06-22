الوباء يضرب برلمان العراق.. عشرات النواب أصيبوا

2020/06/22 | 08:27

اخبار السعودية )- وسط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق بشكل يومي، مع مخاوف حول انهيار النظام الصحي في البلاد، أكشف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مساء أمس الأحد، بأن 6 نواب أصيبو بالفيروس

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