مقتل جندي تركي خلال مواجهات مع أكراد شمال العراق

2020/06/22 | 08:58

اخبار السعودية )- تبعات الانتهاكات التركية على شمال العراق المستمرة منذ أيام بدأت تظهر، فقد أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي الأحد، خلال مواجهات مع أكراد في تلك المنطقة.وقالت وزارة الدفاع في بيان، إن جنديا جرح خلال

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