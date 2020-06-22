الموقف الوبائي اليوم: 1808 إصابات جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 850 مصاباً

2020/06/22 | 18:12

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1808) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 125

بغداد / الكرخ 320

مدينة الطب 7

النجف الأشرف 67

السليمانية 257

أربيل 63

دهوك 6

كربلاء 82

كركوك 39

ديالى 42

واسط 91

بابل 40

البصرة 114

ميسان 148

الديوانية 115

ذي قار 231

الأنبار 18

المثنى 21

نينوى 11

صلاح الدين 11

- الشفاء: 850 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 97

بغداد الكرخ 96

مدينة الطب 13

النجف 31

السليمانية 5

أربيل 26

دهوك 3

كركوك 18

كربلاء 3

ديالى 5

واسط 41

البصرة 87

ميسان 111

بابل 66

الديوانية 72

ذي قار 150

الأنبار 10

نينوى 3

صلاح الدين 13

- الوفيات 67 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 17

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 8

النجف 1

السليمانية 11

اربيل 1

كركوك 2

ديالى 2

واسط 1

البصرة 1

ميسان 6

بابل 3

الديوانية 1

ذي قار 8

صلاح الدين 1

مجموع الإصابات : 32676

مجموع حالات الشفاء : 14785

الراقدون الكلي: 16724

الراقدون في العناية المركزة: 222

مجموع الوفيات: 1167

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