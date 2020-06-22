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الموقف الوبائي اليوم: 1808 إصابات جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 850 مصاباً


2020/06/22 | 18:12
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 1808) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

 

بغداد / الرصافة   125

بغداد / الكرخ     320

مدينة الطب        7

النجف الأشرف    67

السليمانية            257 

أربيل                63  

دهوك               6

كربلاء             82 

كركوك              39 

ديالى                42 

واسط                91  

بابل                40               

البصرة            114 

ميسان              148 

الديوانية             115 

ذي قار               231 

الأنبار              18 

المثنى             21 

نينوى              11  

صلاح الدين        11 

 

- الشفاء:  850  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   97  

بغداد الكرخ     96

مدينة الطب     13

النجف           31 

السليمانية          5 

أربيل        26 

دهوك        3 

كركوك      18

كربلاء        3

ديالى          5  

واسط          41 

البصرة       87 

ميسان         111  

بابل           66  

الديوانية        72  

ذي قار        150 

الأنبار        10  

نينوى       3 

صلاح الدين   13  

 

- الوفيات  67   حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   17  

بغداد الكرخ     4 

مدينة الطب      8  

النجف           1 

السليمانية        11 

اربيل             1 

كركوك         2  

ديالى            2  

واسط          1 

البصرة        1 

ميسان        6  

بابل           3 

الديوانية       1  

ذي قار        8   

صلاح الدين    1 

 

 

مجموع الإصابات :  32676 

مجموع حالات الشفاء : 14785 

الراقدون الكلي:      16724 

الراقدون في العناية المركزة: 222

مجموع الوفيات:    1167

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