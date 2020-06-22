الموقف الوبائي اليوم: 1808 إصابات جديدة ووفاة 67 حالة وشفاء 850 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 1808) إصابات جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 125
بغداد / الكرخ 320
مدينة الطب 7
النجف الأشرف 67
السليمانية 257
أربيل 63
دهوك 6
كربلاء 82
كركوك 39
ديالى 42
واسط 91
بابل 40
البصرة 114
ميسان 148
الديوانية 115
ذي قار 231
الأنبار 18
المثنى 21
نينوى 11
صلاح الدين 11
- الشفاء: 850 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 97
بغداد الكرخ 96
مدينة الطب 13
النجف 31
السليمانية 5
أربيل 26
دهوك 3
كركوك 18
كربلاء 3
ديالى 5
واسط 41
البصرة 87
ميسان 111
بابل 66
الديوانية 72
ذي قار 150
الأنبار 10
نينوى 3
صلاح الدين 13
- الوفيات 67 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 17
بغداد الكرخ 4
مدينة الطب 8
النجف 1
السليمانية 11
اربيل 1
كركوك 2
ديالى 2
واسط 1
البصرة 1
ميسان 6
بابل 3
الديوانية 1
ذي قار 8
صلاح الدين 1
مجموع الإصابات : 32676
مجموع حالات الشفاء : 14785
الراقدون الكلي: 16724
الراقدون في العناية المركزة: 222
مجموع الوفيات: 1167
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