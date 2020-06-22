سقوط صاروخ على مطار عسكري في بغداد

2020/06/22 | 21:20

اخبار السعودية )- أفاد مراسل "العربية/الحدث" في العراق، الاثنين، بسقوط صاروخ على مطار عسكري تستخدمه القوات العراقية وقوات التحالف في بغداد.وفي وقت سابق اليوم، عثر الجيش العراقي على منصة بداخلها صاروخان من نوع كاتيوشا

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