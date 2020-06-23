الطاقة الروسية تكشف عن سعر النفط العادل

2020/06/23 | 02:27

أفاد نائب وزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، أمس الاثنين، بأنَّ وزارة الطاقة الروسية ترى أن سعر برميل النفط بين (40 – 50) دولاراً للبرميل عادل ومتوازن.

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