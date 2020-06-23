2020/06/23 | 05:45

بغداد/ الصباح

ناقش رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال لقائه أمس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، «الورقة البيضاء» التي أعدّها مجلس الوزراء، والتي تضمنت الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد.

وتزامن تقديم الكاظمي للورقة الاصلاحية، مع صدور الأوامر الرسمية بإيقاف ازدواج الرواتب، ومستحقات محتجزي رفحاء، واقتصارها على شخص واحد فقط، لا يتجاوز راتبه مليون دينار، وأن يكون داخل العراق ورباً لأسرة، ولا يوجد لديه أي راتب من الدولة».

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» ان «الكاظمي عقد امس الاثنين، اجتماعا مع رئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تمت خلاله مناقشة الورقة البيضاء التي أعدّها مجلس الوزراء، وتتضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والخطط والستراتيجيات}.

واستمع الكاظمي لمقترحات وآراء أعضاء اللجنة النيابية، والرؤية بشأن الحلول المطروحة، والعقبات التي تواجه عملية النهوض بالاقتصاد العراقي وتفعيل القطاعات المختلفة.

وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة المزيد من التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مبينا حرصه على عقد اللقاءات المتواصلة مع اللجان النيابية والنواب.

وافاد رئيس الوزراء، بأن حكومته أعدّت ورقة بيضاء للإصلاحات المرتقبة، واتخذت توصيات أولية يجري النقاش بشأنها قبل المضي قدما فيها، مبينا ضرورة التكامل بين الحكومة ومجلس النواب لدعم هذه

الإصلاحات.

الى ذلك، ترأس الكاظمي، أمس اجتماعا للمجلس الأعلى للسكّان، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الهيئات والدوائر المعنية.

وناقش المجلس بحسب بيان اخر، أعمال التعداد العام للسكّان والمساكن، والأعمال التمهيدية له.

وأوضح رئيس الوزراء، الأهمية الإدارية والتخطيطية لوجود إحصاء سكّاني متكامل ضمن تعداد عام للسكّان والمساكن، مؤكدا أن الإحصاء السكّاني هو الأساس لأي بناء تنموي يتطلع بثقة الى المستقبل، مشيراً الى أن الظروف والتحديات التي تواجه العراق اليوم، تحتّم علينا المضي في إجراءات واثقة وقوية، لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومخلفات سوء الإدارة المتراكمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعرض ورقته الاصلاحية البيضاء ويُوجّه بالتهيئة للتعداد) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعرض ورقته الاصلاحية البيضاء ويُوجّه بالتهيئة للتعداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).