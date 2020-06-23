الكعبي: لا بديل عن عودة تشغيل معاملنا الوطنية

2020/06/23 | 05:45

بغداد/ الصباح

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، أمس الاثنين، أنه لا بديل عن عودة تشغيل مصانعنا بكامل طاقاتها لمواجهة الأزمة المالية في البلاد.



وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي، أن «الكعبي أجرى أمس زيارة إلى مديرية الهندسة الآلية الكهربائية - معامل تصنيع العجلات والمستلزمات العسكرية في منطقة التاجي، برفقة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، ورئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا آل حيدر والنائب سعد مايع».

وأكد الكعبي بحسب البيان، أنه «لا بديل عن عودة تشغيل مصانعنا وتشجيع صناعتنا للعمل بكل طاقاتها وإمكانيات كوادرها الوطنية الشجاعة، في ظل انعكاسات الأزمة المالية الراهنة»، مشددا على ضرورة أن تشهد الفترة الحالية والمقبلة إعادة تجميع وتصنيع وتطوير جميع الآليات والمعدات والعجلات العسكرية، من خلال الاعتماد على الأيادي العراقية المبدعة، لدور ذلك في تعزيز قدرات الجيش البطل وتقليل تكلفة الاستيراد.

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