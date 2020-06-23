اليوم.. وفد من الإقليم يزور بغداد

2020/06/23 | 05:45

بغداد/ الصباح/ عمر عبد اللطيف

منَ المقرر أن يصل اليوم الثلاثاء وفد حكومي من إقليم كردستان إلى بغداد، لاستئناف الحوار بشأن ملفات اقتصادية ومالية، أبرزها ملف النفط ومستحقات الإقليم المالية، وبينما أعرب الحزب الديمقراطي الكردستاني عن تفاؤله بشأن حل المشكلات العالقة بين المركز والإقليم؛ استبعد نظيره الاتحاد الوطني الكردستاني أن يتم التوصل إلى أي اتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم بشأن النفط والمسائل الاخرى.



وقال خالد شواني وزير الإقليم للشؤون الاتحادية في حكومة إقليم كردستان، في تصريح خاص لـ «الصباح»: إن «الوفد، الذي يرأسه نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني، وبعضوية وزيري المالية والتخطيط في الإقليم، ووزير الاقليم للشؤون الاتحادية في حكومة اقليم كردستان، سيلتقي المسؤولين في الحكومة الاتحادية، لاستئناف الحوارات السابقة بشأن الملفات الاقتصادية والمالية العالقة».

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