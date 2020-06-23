مصادر عراقية: التحالف ينفذ غارات جوية على مواقع مسلحين

2020/06/23 | 13:21

اخبار السعودية )- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية على تويتر أن طائرات التحالف الدولي نفذت طلعتين أسفرتا عن تدمير مخبأ وقتل من فيه ضمن قطاع عمليات سامراء وفقا لمعلومات استخبارية عراقية وبأمر من قيادة العمليات

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