العراق يطالب بوقف الانتهاكات التركية على أراضيه

2020/06/23 | 21:06

اخبار السعودية )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الثلاثاء رفض بلاده واستنكارها لأي خرق أو هجوم من قبل تركيا على الأراضي العراقية.جاء ذلك خلال لقاء بين حسين ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين

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