منح وزير الصحة «صلاحيات واسعة» لمواجهة كورونا

2020/06/24 | 05:24

بغداد/ الصباح

خول مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية أمس، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزير الصحة والبيئة، صلاحية اتخاذ الإجراءات الملائمة بشأن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، واعتبار ذلك من الشؤون الاتحادية وضمن السياسة العامة للدولة، في حين قرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقته «الصباح» أن الكاظمي أشار خلال الجلسة، الى التحديات التي تواجه البلد في ظل جائحة كورونا، والجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطويق خطر المرض والتقليل قدر الإمكان من نسب الإصابة به، وتقديم كل الدعم والإسناد للمؤسسات الصحية والملاكات الطبية العاملة».

ودعا الكاظمي، وفقا للبيان، المواطنين الى الالتزام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، وتطبيق قواعد الوقاية، للحفاظ على سلامتهم والأمن الصحي للمجتمع.

وشهدت الجلسة، مناقشة وضع الطاقة الكهربائية، إذ وجّه الكاظمي وزارة الكهرباء باستنفار الجهود والعمل على مدار الساعة، لتوفير أفضل تجهيز للمواطنين خلال فصل الصيف، والإسراع بمعالجة المشكلات التي تطرأ على منظومة الكهرباء.

كما ناقش مجلس الوزراء، التظاهرات السلمية التي تتضمن مطالب عدة، ووجّه الكاظمي الوزارات بالاستماع لمطالبهم وتنفيذ ما يمكن منها، وفق الإمكانيات المتاحة والتحديات الكبيرة التي يواجهها البلد.

ولفت البيان، الى أن الجلسة شهدت ايضا مناقشة الواقع الاستثماري في العراق، والعمل بشكل جاد لتحسين البيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وذلك من أجل تنمية الاقتصاد العراقي والنهوض به، بما يمكّن الدولة من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

من ناحيته، استعرض وزير الصحة والبيئة، مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية، بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا، المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم (217) لسنة 2020.

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