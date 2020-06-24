الصحة لـ { الصباح »: نسب الشفاء مرتفعة وتشكل مؤشراً إيجابياً

2020/06/24 | 05:24

بغداد/ الصباح/ شذى الجنابي

حذرت دائرة الصحة العامة التابعة الى وزارة الصحة، من خطورة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، محملة المواطن الجزء الأكبر من مسؤولية الزيادة، لكونه لم يلتزم بتعليمات لجنة السلامة الوطنية، مؤكدة أن نسب الشفاء تشهد ارتفاعا جيدا.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة، الدكتور رياض عبد الأمير لـ «الصباح»، إن فرض حظر التجوال الشامل في بداية الامر كان جيداً لتقليل الإصابات، ولكن للأسف لم يطبق سوى على الشوارع الرئيسة دون الأزقة والمحلات الشعبية، موضحا أن أكثر الاصابات حدثت بسبب اقامة ولائم ومجالس العزاء والاعراس، والتجمعات في الاماكن المغلقة، وتم تسجيل مئات الحالات لهذه الاسباب.

وأضاف، أن النسبة اليومية لشفاء المصابين بفيروس كورونا في العراق مرتفعة، إذ تتراوح بين 45 - 50 بالمئة، وأكبر عدد تم تسجيله هو 1006حالات شفاء، وهذا مؤشر إيجابي جيد، منوها بأن جميع الإصابات التي تجاوزت الألف خلال الآونة الاخيرة، نقلت عبر العدوى لملامسين مقربين، والنسبة الأعلى من عدوى فيروس كورونا المسجلة لدى المؤسسات الصحية، نقلها اشخاص لأسرهم واقاربهم من دون أن يشعروا بأية أعراض قبلها، بسبب عدم التزامهم بإجراءات الوقاية.

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