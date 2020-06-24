الجمارك لـ { »: إجراءات لتعظيم واردات الدولة

2020/06/24 | 05:24

بغداد/ طارق الاعرجي

باشرتْ هيئة الجمارك العامة اجراءات تسهم بمضاعفة حجم الايرادات، وضبط حركة البضائع والسلع الداخلة للبلاد عبر جميع المنافذ الحدودية، بينما اكدت سعيها لأتمتة العمل الجمركي.

وقال مدير هيئة الجمارك العامة خالد صلاح الدين في تصريح خاص لـ {الصباح»: بعد التوجه العام للحكومة، لاسيما بعد انخفاض اسعار النفط، والاهتمام بضبط العائدات المتأتية من الضرائب والجمارك، وبقدر تعلق الامر بالهيئة، فقد أعدت الخطط الكفيلة بتحقيق ذلك خصوصا ان الايرادات الجمركية التي كانت تستحصل سابقا لم تكن بالمستوى المطلوب، بسبب الكثير من المشكلات، مشيرا الى المباشرة بتفكيك جزء كبير منها خلال المدة القليلة الماضية، والتركيز على أتمتة العمل الجمركي بالشكل الصحيح، وادارة العمل بهذه الطريقة ستحقق ايرادات جمركية تصل الى ثلاثة اضعاف ما هي عليه الان، وتقلل من الهدر بالمال العام وتحد من الفساد.

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