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الموقف الوبائي اليوم: 2200 إصابة جديدة ووفاة 79 حالة وشفاء 1061 مصاباً


2020/06/24 | 18:03
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2200) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   177

بغداد / الكرخ     371

مدينة الطب        8

النجف الأشرف    96

السليمانية         229    

أربيل              70                  

كربلاء             55

كركوك              123 

ديالى                89 

واسط                189  

بابل                86              

البصرة            242 

ميسان              136 

الديوانية             81 

ذي قار               136 

الأنبار              14 

نينوى              40  

صلاح الدين        28 

المثنى                30 

الشفاء:  1061  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   178  

بغداد الكرخ     116   

النجف           36 

السليمانية       8   

أربيل          59 

دهوك         12

كركوك      41

كربلاء        32 

ديالى          20   

واسط          22 

البصرة       12 

ميسان         119  

بابل           59  

ذي قار        241 

الديوانية      85  

الأنبار        6   

نينوى       5

صلاح الدين   1 

المثنى      9   

الوفيات  79    حالة  وكما يلي :

بغداد الرصافة   13  

بغداد الكرخ     8 

مدينة الطب      3  

النجف           2 

السليمانية       9  

اربيل             2 

كربلاء          4

كركوك         1  

ديالى            3  

واسط          3 

البصرة        3 

ميسان        6   

بابل           2 

الديوانية       2  

ذي قار        16   

صلاح الدين    2 

مجموع الإصابات :  36702

مجموع حالات الشفاء : 16814

الراقدون الكلي:      18558

الراقدون في العناية المركزة: 281 

مجموع الوفيات:   1330

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