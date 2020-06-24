الموقف الوبائي اليوم: 2200 إصابة جديدة ووفاة 79 حالة وشفاء 1061 مصاباً

2020/06/24 | 18:03

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2200) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 177

بغداد / الكرخ 371

مدينة الطب 8

النجف الأشرف 96

السليمانية 229

أربيل 70

كربلاء 55

كركوك 123

ديالى 89

واسط 189

بابل 86

البصرة 242

ميسان 136

الديوانية 81

ذي قار 136

الأنبار 14

نينوى 40

صلاح الدين 28

المثنى 30

الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 178

بغداد الكرخ 116

النجف 36

السليمانية 8

أربيل 59

دهوك 12

كركوك 41

كربلاء 32

ديالى 20

واسط 22

البصرة 12

ميسان 119

بابل 59

ذي قار 241

الديوانية 85

الأنبار 6

نينوى 5

صلاح الدين 1

المثنى 9

الوفيات 79 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 9

اربيل 2

كربلاء 4

كركوك 1

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 6

بابل 2

الديوانية 2

ذي قار 16

صلاح الدين 2

مجموع الإصابات : 36702

مجموع حالات الشفاء : 16814

الراقدون الكلي: 18558

الراقدون في العناية المركزة: 281

مجموع الوفيات: 1330

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