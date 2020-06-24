الموقف الوبائي اليوم: 2200 إصابة جديدة ووفاة 79 حالة وشفاء 1061 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2200) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 177
بغداد / الكرخ 371
مدينة الطب 8
النجف الأشرف 96
السليمانية 229
أربيل 70
كربلاء 55
كركوك 123
ديالى 89
واسط 189
بابل 86
البصرة 242
ميسان 136
الديوانية 81
ذي قار 136
الأنبار 14
نينوى 40
صلاح الدين 28
المثنى 30
الشفاء: 1061 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 178
بغداد الكرخ 116
النجف 36
السليمانية 8
أربيل 59
دهوك 12
كركوك 41
كربلاء 32
ديالى 20
واسط 22
البصرة 12
ميسان 119
بابل 59
ذي قار 241
الديوانية 85
الأنبار 6
نينوى 5
صلاح الدين 1
المثنى 9
الوفيات 79 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 13
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 3
النجف 2
السليمانية 9
اربيل 2
كربلاء 4
كركوك 1
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 6
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 16
صلاح الدين 2
مجموع الإصابات : 36702
مجموع حالات الشفاء : 16814
الراقدون الكلي: 18558
الراقدون في العناية المركزة: 281
مجموع الوفيات: 1330
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