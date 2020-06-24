وزير النفط يوافق على انشاء مستشفى سعة 50 سريراً في ذي قار

2020/06/24 | 21:54

بغداد – حازم محمد حبيب

وافق وزير النفط احسان عبد الجبار على انشاء مستشفى سعة 50 سريرا في محافظة ذي قار ضمن جهود مكافحة جائحة كورونا.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار لـ"الصباح": انه وافق على طلب حكومة ذي قار المحلية ودائرة صحة المحافظة بانشاء مستشفى سعة 50 سريراً في المحافظة، واضاف عبد الجبار ان انشاء المستشفى سيتم عن طريق المبالغ المخصصة من قبل الوزارة لاحتواء جائحة كورونا، ولدعم المؤسسات الصحية في المحافظات التي تشهد تزايداً في عدد الاصابات بالفيروس، لافتا الى ان الوزارة ستسخر كل امكانياتها في دعم المؤسسات الصحية في البلاد .

وكان وزير النفط قد اوعز بمنح المحافظة مليوني دولار لتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية بالمستلزمات والاجهزة والادوية الصحية الضرورية لمعالجة المصابين والوقاية من جائحة كورونا المستجد.

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