العراق والأردن يبحثان تعزيز التعاون في جميع المجالات

2020/06/25 | 05:03

بغداد/ الصباح

بحثَ رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي، بالاضافة إلى وزير الخارجية فؤاد حسين، كلاً على حدة، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي يقوم بزيارة إلى بغداد، سبل تعزيز التعاون النفطي عبر البصرة وميناء العقبة.

وأكد رئيس الجمهورية، بحسب بيان رئاسي، خلال استقباله للضيف الأردني، “أهمية تعزيز المشتركات والروابط التاريخية والثقافية بين البلدين الشقيقين»، معرباً عن «تطلع العراق إلى بناء علاقات متطورة من خلال رفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة».

كما شدد صالح على «ضرورة توحيد الجهود والعمل جنباً إلى جنب وتبادل الخبرات الطبية بين العراق والأردن من أجل الحد من تداعيات تفشي جائحة كورونا وتجاوز آثارها على الصعيدين الصحي والاقتصادي»، محملاً الوزير الصفدي «تحياته إلى جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية».

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