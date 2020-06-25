مجلس النواب يصوت على «قانون الاقتراض}

2020/06/25 | 05:03

بغداد / الصباح

أمنتْ موافقة مجلس النواب، أمس الأربعاء، على قانون الاقتراض الخارجي والداخلي، مخرجاً لتمويل مرتبات الموظفين ومعاشات المتقاعدين والنفقات العامة الأخرى الضرورية نتيجة تراجع أسعار النفط وتفشي جائحة كورونا.



وأوضحَ بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، تلقته “الصباح”، أن “البرلمان صوت في جلسته السادسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة ‏التشريعية الثانية من ‏الفصل ‏التشريعي الثاني التي ‏عقدت ‏برئاسة ‏السيد ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس وحضور ‎‏ 168‏‎‏‎‎‏ ‏‏نائبا‏، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020».

واستذكرَ المجلس، في مستهل الجلسة، «الذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه، ودعا الحلبوسي النواب الى قراءة سورة الفاتحة على روح السيد محمد

الصدر “قدس”.

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