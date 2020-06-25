وزير الكهرباء يستقبل رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي

2020/06/25 | 13:18

بغداد/ الصباح

استقبل وزير الكهرباء ماجد مهدي الإمارة بمكتبه، رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان.

وناقش الونان مع الإمارة كيفية دعم البرامج الحكومية، ومنها برامج الوزارة لتوسيع قدراتها في قطاعاتها الثلاثة، مبدياً استعداد الشبكة لدعم الوزارة إعلامياً عن طريق إعداد خطط توعوية بغية عرضها على شاشة قناة العراقية ووسائل الإعلام الأخرى العائدة للشبكة وإستعداد الهيئة الكامل للتعاون مع الفنانين ورياض الأطفال ومنظمات المجتمع المدني لإنتاج برامج تسهم في خلق علاقة تعاضدية بين الوزارة والمواطن.

كما أعرب الونان عزمه اقامة دورات في معهد التدريب الإعلامي التلفزيوني والاذاعي لتدريب الملاكات الحكومية ورفدها بالخبرات اللازمة واشراكهم بدورات فعلية من شأنها أن تطور أداء العاملين.

من جانبه، أشاد الوزير بجهود الشبكة المستمرة في دعم وزارة الكهرباء، مبدياً ثقة الوزارة بعملها وجهودها الكبيرة للنهوض بقطاع الإعلام في العراق.

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