الكعبي يُعزي المسلمين بذكرى استشهاد السيد محمد الصدر ونجليه

2020/06/25 | 13:18

بغداد/ الصباح

عزى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس المسلمين في شتى انحاء العالم، والشعب العراقي والسيد حجة الاسلام والمسلمين مقتدى الصدر بشكل خاص، في الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى السيد الشهيد السعيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه الطاهرين.

وفي ما يلي نص التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

"نستذكر في هذه الايام الحزينة، تلك الصرخة المدوية والوقفة الشجاعة للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه " قدست اسرارهم" بوجه اعتى نظام دكتاتوري ودموي وطاغوتي حتى نالوا شرف الشهادة في وجه الباطل .

في ذكرى استشهاد ابانا الصدر يتجدد المنا وحزننا، فقد فقدناه ابا ومصلحا ومعلما، فمنه تعلمنا رفض الظلم والباطل ومحاربة الطغمة الظالمة ازلام البعث المجرم والمفسدين اينما كانوا ..

فنجدد عهدنا اليوم ان نسير على خطاك ولن نحيد عنه ، متمسكين براية الإصلاح دائما وابدا ..

عزائنا الدائم الى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف ولقائدنا السيد مقتدى الصدر " اعزه الله " وكل الاحرار والمخلصين لآل الصدر بهذه الذكرى الاليمة .

السلام عليك سيدنا الصدر يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا".

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