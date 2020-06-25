الكاظمي: نرفض المغامرات الخارجية وسنضبط حدود العراق

2020/06/25 | 15:20

اخبار السعودية )- شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس على سعي حكومته إلى ضبط الحدود الخارجية للبلاد، مؤكداً أنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق.كما أكد خلال حديث مع الصحفيين أنه يرفض المغامرات الخارجية في البلاد،

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