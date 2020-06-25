الموقف الوبائي اليوم: 2437 إصابة جديدة ووفاة 107 حالات وشفاء 1237 مصاباً

2020/06/25 | 17:42

بغداد/ الصباح

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 239

بغداد / الكرخ 365

مدينة الطب 23

النجف الأشرف 60

السليمانية 173

أربيل 41

دهوك 2

كربلاء 113

كركوك 60

ديالى 81

واسط 220

بابل 70

البصرة 276

ميسان 162

الديوانية 228

ذي قار 262

الأنبار 11

نينوى 14

صلاح الدين 17

المثنى 20

الشفاء: 1237 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 91

بغداد الكرخ 270

مدينة الطب 23

النجف 54

أربيل 27

كركوك 21

كربلاء 80

ديالى 82

واسط 14

البصرة 72

ميسان 82

بابل 54

ذي قار 240

الديوانية 92

الأنبار 8

نينوى 3

صلاح الدين 24

الوفيات 107 حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 4

كربلاء 4

كركوك 3

ديالى 8

واسط 2

البصرة 6

ميسان 15

الديوانية 1

ذي قار 11

المثنى 2

نينوى 2

مجموع الاصابات : 39139

مجموع حالات الشفاء : 18051

الراقدون الكلي: 19651

الراقدون في العناية المركزة: 234

مجموع الوفيات: 1437

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