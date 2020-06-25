الموقف الوبائي اليوم: 2437 إصابة جديدة ووفاة 107 حالات وشفاء 1237 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2437) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 239
بغداد / الكرخ 365
مدينة الطب 23
النجف الأشرف 60
السليمانية 173
أربيل 41
دهوك 2
كربلاء 113
كركوك 60
ديالى 81
واسط 220
بابل 70
البصرة 276
ميسان 162
الديوانية 228
ذي قار 262
الأنبار 11
نينوى 14
صلاح الدين 17
المثنى 20
الشفاء: 1237 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 91
بغداد الكرخ 270
مدينة الطب 23
النجف 54
أربيل 27
كركوك 21
كربلاء 80
ديالى 82
واسط 14
البصرة 72
ميسان 82
بابل 54
ذي قار 240
الديوانية 92
الأنبار 8
نينوى 3
صلاح الدين 24
الوفيات 107 حالات وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 6
النجف 4
السليمانية 4
كربلاء 4
كركوك 3
ديالى 8
واسط 2
البصرة 6
ميسان 15
الديوانية 1
ذي قار 11
المثنى 2
نينوى 2
مجموع الاصابات : 39139
مجموع حالات الشفاء : 18051
الراقدون الكلي: 19651
الراقدون في العناية المركزة: 234
مجموع الوفيات: 1437
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