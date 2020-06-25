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الموقف الوبائي اليوم: 2437 إصابة جديدة ووفاة 107 حالات وشفاء 1237 مصاباً


2020/06/25 | 17:42
(اخبار السعودية)-

بغداد/ الصباح

 

سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة  هذا اليوم ( 2437) إصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   239

بغداد / الكرخ     365

مدينة الطب        23

النجف الأشرف    60

السليمانية           173  

أربيل                41 

دهوك               2                 

كربلاء             113

كركوك              60 

ديالى                81 

واسط                220  

بابل                70              

البصرة            276 

ميسان              162 

الديوانية             228 

ذي قار               262

الأنبار              11 

نينوى              14  

صلاح الدين        17 

المثنى                20 

 

الشفاء:  1237  حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   91  

بغداد الكرخ     270  

مدينة الطب       23 

النجف           54          

أربيل          27       

كركوك      21

كربلاء        80 

ديالى          82   

واسط          14 

البصرة       72 

ميسان         82  

بابل           54  

ذي قار        240 

الديوانية      92  

الأنبار        8   

نينوى       3

صلاح الدين   24 

 

الوفيات  107    حالات وكما يلي :

بغداد الرصافة   25  

بغداد الكرخ     14 

مدينة الطب      6  

النجف           4 

السليمانية       4           

كربلاء          4

كركوك         3  

ديالى            8  

واسط          2 

البصرة        6 

ميسان        15   

الديوانية       1  

ذي قار        11 

المثنى           2    

نينوى         2 

 

مجموع الاصابات :  39139

مجموع حالات الشفاء : 18051

الراقدون الكلي:      19651

الراقدون في العناية المركزة: 234 

مجموع الوفيات:   1437

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