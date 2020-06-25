الكاظمي: لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة العراقية

2020/06/25 | 21:32

اخبار السعودية )- أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، على أنه "يجب أن لا نسمح بتدخلات تهدد السيادة العراقية"، قائلاً: "لن نسمح لأحد بأن يهدد بهدم الدولة".وأضاف الكاظمي، خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين والصحافيين

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