رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور المثقف في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية في العراق

2020/06/25 | 22:06

بغداد/ الصباح

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وفداً من أعضاء الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق.

واستعرض الوفد خلال اللقاء، مسيرة الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، ودوره في رفد الساحة المحلية والعربية بالنتاج الثقافي المتنوّع، فضلا عن مساهمته في خدمة الثقافة والوطن، كما تطرّق الى المصاعب التي يواجهها المثقف العراقي، وحاجته الى دعم الدولة من أجل استمرار عطائه الثقافي.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء الى أهمية دور المثقف في تنشيط الحركة الثقافية والفكرية في العراق، كما أشاد بدوره الوطني في الدفاع عن وحدة البلاد، ونشر ثقافة الحب والتسامح، ومواجهة الإرهاب، وإرساء النهج الديمقراطي، وكذلك دوره المؤثر في التغيير.

ودعا الأدباء والكتّاب الى تعزيز حضورهم وفاعليتهم في المجتمع، مؤكدا دعمه لكل الجهود الثقافية التي تسهم في التغيير نحو الأفضل والسعي الى إيجاد بيئة ثقافية تخلق ثقافة منتجة تسهم في بناء الدولة والفرد.

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