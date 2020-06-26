الوطني الكردستاني يطالب بتحقيق دولي حول القصف التركي

2020/06/26 | 00:07

اخبار السعودية )- طالبت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، مساء الخميس، بجلسة طارئة لمجلس الأمن لوقف التوغل والقصف التركي وتشكيل لجنة قانونية لإقامة الدعاوى في المحاكم الدولية لتعويض ذوي الضحايا.وقالت في بيان لها، نطالب

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