العراق: اعتقال 13 عنصراً موالياً لإيران

2020/06/26 | 02:42

اخبار السعودية )- أقدمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي فجر الجمعة على اعتقال 13 عنصراً من فصيل موالٍ لإيران، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد، في سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر،

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