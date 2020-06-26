مسلحون يقتحموا المنطقة الخضراء لإطلاق سراح معتقلين

2020/06/26 | 05:16

اخبار السعودية )- أفادت مصادر العربية/الحدث، الجمعة، أن ميليشيا تحاصر مقار حكومية وسكنية لمسؤولين داخل المنطقة الخضراء في بغداد.وقالت أن المسلحون اقتحموا المنطقة الخضراء لإطلاق سراح عناصر اعتقلتهم القوات الأمنية.وكانت

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