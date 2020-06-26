بعد اعتقال عناصرها.. ميليشيات عراقية تنتشر خارج الخضراء

2020/06/26 | 05:47

اخبار السعودية )- حالة من التوتر والاستنفار الأمني تسود العاصمة العراقية بغداد، بعد انتشار عناصر تابعين لميليشيات في الحشد الشعبي خارج المنطقة الخضراء.فقد أفادت مصادر العربية/الحدث، الجمعة، بانتشار لميليشيا الحشد خارج

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