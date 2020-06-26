في سابقة من نوعها.. ضبط عناصر موالين لإيران في بغداد

2020/06/26 | 06:18

اخبار السعودية )- أقدمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي فجر الجمعة على اعتقال عدة عناصر من كتائب حزب الله العراقي الموالي لإيران(1 عنصرا) ، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد، في سابقة من

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