حزب الله يهدد الكاظمي بالعذاب.. وفيديوهات تفضح تفلته

2020/06/26 | 06:49

اخبار السعودية )- شن المتحدث الأمني باسم كتائب حزب الله العراق، أحد الفصائل العسكرية الموالية بشدة لإيران في العراق، هجوما عنيفا على رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الجمعة، واصفا إياه بعميل الأميركيين و"المسخ

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